FHC rebate Lula e diz que oposição não usa crise na Petrobrás como bandeira política

Clarissa Thomé

Rio – O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) rebateu nesta terça-feira, 8, as afirmações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que a oposição está usando a crise envolvendo a Petrobrás como bandeira política. “Ao contrário do que o Lula está dizendo, (a oposição) não deve usar como bandeira política. É uma coisa de interesse nacional. Tem que buscar os fatos e corrigi-los”, afirmou Fernando Henrique, que participa no Rio do Simpósio Internacional Sergio Rouanet, em comemoração aos 80 anos do acadêmico e diplomata, completados em fevereiro.

O ex-presidente fez críticas à política energética ao defender a investigação da compra da Refinaria de Pasadena. “Seguraram o preço da gasolina, arrebentaram com o etanol. Temos problemas com a eletricidade. A Petrobrás perdeu valor. Por alguma razão terá acontecido isso. Não me refiro só ao aspecto dramático da corrupção, pelo que parece”, afirmou o ex-presidente. “A oposição quer o bem do Brasil. Fica surpresa, pelo menos eu, em ver a que pontos chegamos.”