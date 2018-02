FHC divulga novo vídeo sobre o mensalão

Isadora Peron, de O Estado de S. Paulo

Pelo segundo dia consecutivo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) divulgou um vídeo comentando o início do julgamento do mensalão. Na segunda-feira, 30, defendeu que todos devem cumprir a lei independentemente do cargo que exerceram. Na segunda, destacou que o julgamento poderia marcar a história e mudar a cultura política brasileira.

Entre os 38 réus do processo, estão parlamentares, ex-ministros, dirigentes de instituições financeiras e empresários. O ex-chefe da Casa Civil José Dirceu é apontado como chefe do esquema, considerado o maior escândalo político da Era Lula.

Citando o abolicionista Joaquim Nabuco, o ex-presidente falou da importância de julgar da mesma maneira um nobre e um plebeu. “(Joaquim Nabuco diz que) a Inglaterra tem uma coisa que é insubstituível. É que lá, o Duque de Westminster e o seu lacaio, ou o seu mordomo, se forem chamados ao juiz, quando eles chegam no tribunal, eles chegam como pessoas, como cidadãos. E o juiz os julga independentemente das suas características de nobreza ou não nobreza, e assim é a lei, é uma coisa objetiva”, afirmou.

Na mensagem, FHC alertou ainda para o fato de considerar importante “criar um espírito no Brasil cada vez mais republicano”, para que todas as pessoas, sem exceção, se sintam obrigadas a cumprir a lei.

Segundo a assessoria do ex-presidente, mais um vídeo sobre o assunto deve ser postado no site Observador Político até sexta-feira. O julgamento do mensalão está marcado para começar na quinta-feira, 2.