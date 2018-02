O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo lançou nesta sexta-feira, 6, seu jingle de campanha. O clipe tenta resumir as características do morador da capital e veicula a ideia de um suposto descompasso entre a modernidade do paulistano e o ‘atraso’ da administração municipal. Confira abaixo.

