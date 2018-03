Mínimo no Senado: Fator previdenciário não pode ser simplesmente eliminado, diz Garibaldi

Eduardo Bresciani

O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, afirmou nesta quarta-feira, que não é possível simplesmente acabar com o fator previdenciário, método de cálculo de aposentadorias. Para o ministro, é preciso encontrar um mecanismo para substituir o modelo atual porque apenas a eliminação do fator iria desregular as contas da Previdência.

“O fator não pode ser eliminado simplesmente. Tem que se encontrar uma alternativa, uma que é mais lembrada sempre é a da idade mínima, mas não sei se é a solução ideal. Temos que ter uma solução que seja menos ruim para o aposentado”, afirmou o ministro.

Garibaldi acompanhou parte da sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado onde estava prevista a votação de um projeto que cria cargos e funções comissionadas no ministério. Houve, porém, pedido de vistas da oposição.

O ministro afirmou que o projeto é importante para equipar 720 agências a serem abertas nos próximos dois anos em pequenos municípios do país.

Durante a discussão do tema, o ex-ministro e senador José Pimentel (PT-CE) chegou a dizer que a oposição estava “prejudicando o povo mais pobre” ao impedir a votação imediata do projeto. A declaração provocou indicação dos senadores de DEM e PSDB. Demóstenes Torres (DEM-GO) ironizou as declarações do petista dizendo que votaria a favor do projeto se o governo aprovasse um salário mínimo maior na votação prevista para esta quarta. “Isso sim ajudaria os pobres”, rebateu o oposicionista.