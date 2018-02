Família de Lula aproveita as férias no Forte dos Andradas

O fotógrafo Robson Fernandjes, da Agência Estado, conseguiu registrar imagens da família do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Forte dos Andradas, onde passam férias. De acordo com fontes do Planalto, a reserva foi feita para a família até o próximo dia 18. A última vez que Lula esteve na área da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea foi em janeiro do ano passado.

Na quarta-feira, 5, um fotógrafo do jornal ‘Folha de S.Paulo’ que tentou captar imagens do local teve o seu equipamento de trabalho apreendido por dois guardas que apareceram em um bote. Nos anos anteriores, os repórteres fotográficos que tentavam fotografar o então presidente eram impedidos da mesma forma.

Na quarta-feira, 5, depois de três dias de fortes chuvas na região, hoje o sol apareceu para entusiasmo de toda a família e, principalmente do Lulinha, que chegou a saudar a presença do sol pelo Twitter.

Cafezinho

A comerciante Andréia Feijó, de 33 anos foi uma exceção dos que resolveram enfrentar o sol e o calor do Guarujá e arriscar ver ou deixar uma carta para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na portaria do Forte dos Andradas como aconteceu nas outras cinco vezes em que passou férias no local.

Ela esteve no início da tarde desta quinta-feira, 6, no forte para convidar o ex-presidente para tomar café na padaria que possui no Centro da cidade. “Na verdade o que eu queria mesmo era conhecer ele e esse convite foi a desculpa que eu encontrei”, disse a comerciante, que admite, entretanto, não ter votado na candidata de Lula nas últimas eleições presidenciais.

“Eu sempre votei no Lula, eu gosto dele, mas isso não significa que eu goste da Dilma. Esse ano eu votei no Serra”, disse a comerciante, que apesar da desconfiar que seu convite chegue às mãos do ex-presidente ainda tem esperanças de receber uma visita dele em sua padaria.

A última vez que Lula ficou hospedado no Forte dos Andradas foi em janeiro do ano passado. Esse ano, a expectativa é que o ex-presidente permaneça no local até o dia 18. O Ministério da Defesa manifestou estar orgulhoso por receber Lula mais uma vez. A frase “O ex-presidente Lula honra as Forças Armadas ao escolher o Forte dos Andradas para descansar com a família, à convite da Defesa” foi publicada ontem no twitter @DefesaGovBr, alimentado pela assessoria de imprensa do ministério.

Colaborou Rejane Lima