Visitação pública tem início no velório de Alencar em Belo Horizonte

Daiene Cardoso, da Agência Estado, enviada especial



Populares fazem fila em frente ao Palácio da Liberdade, em BH, para se despedir de Alencar

O cerimonial do governo de Minas Gerais abriu a visitação pública para o velório do ex-vice-presidente José Alencar às 11h06, no Palácio da Liberdade, na região central de Belo Horizonte, após uma cerimônia reservada conduzida pelo arcebispo metropolitano da capital mineira, d. Walmor Oliveira de Azevedo. O primeiro da fila pública a entrar no saguão do palácio foi o cozinheiro Alexandre Aparecido Carlos, de 26 anos, de Contagem, na região central de Minas, que chegou às 6h30 para dar o último adeus a Alencar.

Carlos contou que sua mãe sofre de câncer no reto e se submete a sessões de quimioterapia. Para ele, o ex-vice-presidente é um exemplo que a mãe deve seguir. “Eu sempre falo para a minha mãe seguir o exemplo dele porque ele lutou muito. Falo para ela não deixar de perseverar”, afirmou. O corpo de Alencar chegou às 10h30 ao palácio. Na chegada do cortejo fúnebre, o corpo foi recebido com honras militares e aplaudido pelo público presente na praça e por amigos e parentes que o aguardavam na entrada principal da antiga sede do governo do Estado. A presidente Dilma Rousseff deverá permanecer por uma hora no Palácio da Liberdade, acompanhada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Mais cedo, a família do ex-vice-presidente José Alencar participou neste momento uma cerimônia religiosa reservada, antes da abertura do velório para o público. O corpo de Alencar chegou às 10h30 ao Palácio da Liberdade, na região central de Belo Horizonte, onde será velado até o início da tarde. Na chegada do cortejo fúnebre, o corpo foi recebido com honras militares e aplaudido pelo público presente na praça e por amigos e parentes que o aguardavam na entrada principal da antiga sede do governo de Minas Gerais.

Neste momento, a Polícia Militar (PM) bloqueia parcialmente o tráfego na região para estender as grades que organizam a entrada do público. Além das honras militares, o corpo do ex-vice-presidente foi recepcionado pela viúva, Mariza Gomes da Silva, e pelo governador de Minas, Antonio Anastasia (PSDB).