Explicações que André Vargas (PT-PR) deve dar ao Conselho de Ética da Câmara

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara decidiu abrir processo disciplinar contra o deputado André Vargas (PT-PR). O colegiado vai investigar as relações dele com o doleiro Alberto Youssef, preso pela Polícia Federal. O parlamentar deve ser questionado ao menos sobre cinco temas:

Doleiro

Ex-vice-presidente da Câmara, o deputado licenciado e alvo do Conselho de Ética por suas ligações com o doleiro Alberto Youssef, preso na operação Lava Jato, da Polícia Federal.

Jato particular

Vargas viajou em janeiro com a família para o Nordeste em um jato do doleiro. Primeiro alegou que teria pago o combustível. Na tribuna da Câmara, mudou a versão e disse ter sido “imprudente” e ter cometido um “equívoco”.

Labogen

Youssef e Vargas trocaram mensagens sobre um contrato de fornecimento de remédios que a Labogen queria firmar com o Ministério da Saúde. O dono do laboratório, Leonardo Meirelles, confirmou a PF que o doleiro fazia contatos com políticos.

Consultores

Em mensagens de celular, o deputado cobra Youssef pelo pagamento a “consultores”. Ao falar de reuniões sobre a Labogen e o ministério, o doleiro escreve a Vargas: “Cara, estou trabalhando, fica tranquilo. Acredite em mim. Você vai ver quanto isso vai valer… Tua independência financeira e nossa também, e claro…”.

Londrina

Vargas foi condenado a devolver R$ 10 mil a Prefeitura de Londrina (PR), valor proveniente de um esquema de desvio de dinheiro público na gestão de Antonio Belinatti (1996-2000). Youssef aparece como réu em outro processo relacionado a este fato.