Ex-vice-presidente José Alencar volta a ser internado no Sírio-Libanês

Daiene Cardoso

O ex-vice-presidente da República José Alencar voltou a ser internado na tarde desta quarta-feira, 9, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, Alencar chegou às 13 horas para fazer exames e está em observação. Não há detalhes do seu estado de saúde.

Alencar recebeu alta no dia 25 de janeiro, após ser homenageado pela Prefeitura de São Paulo. Os médicos decidiram que Alencar poderia continuar o tratamento em seu apartamento nos Jardins, zona sul da capital paulista, uma vez que seu quadro de saúde estava sob controle.

O ex-vice-presidente trava há mais de 13 anos uma luta contra um câncer no abdome. A internação anterior de Alencar ocorreu em 22 de dezembro, quando passou por cirurgia de emergência em razão de uma hemorragia digestiva.