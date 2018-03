Ex-vice de Marta Suplicy anuncia apoio a Marina Silva

André Mascarenhas

Ex-prefeito de São Paulo na gestão Marta Suplicy, o jurista Hélio Bicudo irá apoiar a candidatura de Marina Silva, do Partido Verde, à Presidência da República. Em vídeo de cerca de um minuto publicado no site da candidata verde, Bicudo diz que “a candidatura da Marina é a candidatura com que nós todos brasileiros sonhamos”.

Militante histórico da luta pelos direitos humanos, o ex-prefeito afirma que sua escolha deve-se à dedicação de Marina à questão. Segundo ele, Marina é “uma mulher de luta, que dedicou a sua vida, tem dedicado e vai continuar dedicando aos direitos de terceiros, quer dizer, aos direitos humanos”.

Bicudo foi um dos fundadores do PT, mas deixou a legenda em setembro de 2005, alegando descontentamento com as políticas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além de ex-vice-prefeito de São Paulo, Bicudo foi deputado federal e secretário municipal de Negócios Jurídicos na gestão de Luiza Erundina.

Na declaração de apoio à candidata verde, o ex-procurador de Justiça diz ter conhecido Marina quando a convidou para participar, como jurada, do julgamento do massacre de Eldorado de Carajás. “A Marina deu um voto magnífico. Eu recomendaria que as pessoas lesem esse voto, porque lá está a alma e o coração de Marina, que é a alma e o coração de uma brasileira que bate por nós todos”, diz.

Marina não é a única candidata à Presidência a despertar a simpatia do ex-vice-prefeito de São Paulo. Embora diga claramente no vídeo ser “mais um pela Marina Silva”, Bicudo declarou em abril ter recebido com “alegria” a candidatura de Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, à sucessão de Lula. A afirmação, feita numa conversa entre os dois ex-petistas, também foi registrada em vídeo. Assista aqui.

“Recebi a noticia de que você é candidato a presidente da República com muita alegria. Eu acho que você é uma pessoa que representa realmente o cidadão brasileiro perante os outros cidadãos que vivem nesse país. Acho que você está numa empreitada difícil, mas tem muita coisa a dizer. E nós, como eleitores, temos muita coisa a pensar daquilo que você nos disser”, diz Bicudo na gravação.