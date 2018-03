Ex-secretário do Ministério do Trabalho falta à audiência na Câmara

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle cancelou a audiência pública que realizaria na tarde desta terça-feira, 29, com o ex-secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho Ezequiel Nascimento. Ele foi convidado para prestar esclarecimentos sobre uma viagem do ministro Carlos Lupi em avião particular, mas informou à comissão que não poderia ir à Câmara. Por ser convidado, ele não é obrigado a comparecer.

O caso surgiu em meio às denúncias de irregularidades em convênios firmados entre a pasta e entidades sem fins lucrativos. Carlos Lupi teria viajado para algumas cidades em aeronave providenciada pelo diretor da ONG Pró-Cerrado, Adair Meira, com a qual o ministério mantém convênios. A relação entre o ministro e a ONG ganhou visibilidade em razão de reportagens da revista Veja, que denunciaram a existência de um suposto esquema de arrecadação de propinas junto a ONGs para abastecer o caixa do PDT, partido de Lupi.

O ministro negou as irregularidades e em audiências públicas realizadas na Câmara e no Senado também afirmou desconhecer o dirigente da ONG. Desmentido pelo próprio Adair Meira, Lupi atribuiu a declaração a um “lapso de memória” e disse que caberia ao seu ex-assessor, Ezequiel Nacimento, explicar as viagens, já que ele seria o responsável por providenciar o avião.

Com informações da Agência Câmara