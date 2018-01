Ex-ministro Orlando Silva participa de carnaval na Vila Madalena, em São Paulo

Mariana Belley e Nathália Nhan, do estadão.com.br

Na tarde de sábado, 11, o ex-ministro do Esporte, Orlando Silva, participou de um bloco de carnaval que passou pelas ruas da Vila Madalena, em São Paulo.

Animado, o ex-ministro puxou marchinhas, cantou, posou para fotos e abraçou curiosos.

Alguns foliões entoaram gritos tímidos de “ladrão” que não empolgaram, uma vez que as pessoas estavam mais dispostas a zombar da situação do que protestar.

Dentre as músicas cantadas pelo ex-ministro, destaque para a famosa “Me dá um dinheiro aí”, que levou alguns participantes do bloco a debocharem do motivo pelo qual Orlando deixou o ministério: desvio de verba pública.