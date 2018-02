Ex-ministro detalha ameaças à imprensa na Venezuela

Daniel Bramatti

A liberdade de expressão é uma “espécie ameaçada” na Venezuela, disse nesta quinta-feira, 25, Fernando Egaña, advogado e ex-ministro da Informação no governo Rafael Caldera, presidente que antecedeu Hugo Chávez até sua chegada ao poder, em 1999.

Egaña , um dos participantes do seminário promovido pela TV Cultura, fez uma exposição sobre o cenário de beligerância entre Chávez e a imprensa e alertou que o chamado regime bolivariano “é incompatível com meios de comunicação críticos”.

As declarações serviram como contraponto à apresentação de outro venezuelano, Noel Padilla, pesquisador em comunicação da Universidade Nacional. Simpático ao governo, Padilla disse há “total” liberdade de imprensa em seu país e acusou a imprensa de promover uma campanha até racista contra Chávez.

Para Egaña, a ação do governo na tentativa de cercear a crítica é a responsável pelo fato de a Venezuela, entre 2002 e 2009, ter caído do 77º para o 133º lugar no ranking da liberdade de imprensa promovido pela organização Repórteres Sem Fronteiras.

Questionado sobre o fato de órgãos de comunicação terem apoiado o golpe de Estado contra Chávez em 2002, no qual o líder da principal entidade empresarial do País tentou tomar o poder, o ex-ministro disse que a imprensa precisa fazer uma autocrítica. “Mas, para que isso ocorra, primeiro é preciso que continuem existindo meios de comunicação independentes.”

Padilla associou a imprensa antichavista a grupos econômicos cujos interesses teriam sido contrariados. O pesquisador mostrou aos participantes do evento uma página do jornal El Nacional na qual Chávez é chamado de “mico”. Segundo ele, por sua origem mestiça, o presidente já foi qualificado como “macaco” e outros termos racistas em meios de comunicação.

Os dois debatedores se mostraram pessimistas sobre a possibilidade de diálogo entre governo e imprensa.