Ex-governador Alberto Goldman se recupera bem de cirurgia

O estado de saúde do ex-governador Alberto Goldman (PSDB) continuava estável até o final da tarde desta quarta-feira, 26, conforme boletim divulgado pelo Instituto do Coração (Incor). De acordo com o hospital, o quadro de saúde de Goldman “evolui satisfatoriamente”. “Consciente e comunicativo, o ex-governador já se alimenta com dieta leve”, informou a nota da assessoria de imprensa do Incor.

O boletim informou, ainda, que “no momento o ex-governador de São Paulo encontra-se em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva pós-operatória, com parâmetros hemodinâmicos (pressão arterial, frequência cardíaca e saturação oxigênio no sangue) estáveis e quadro clínico com evolução satisfatória”.

Goldman, de 73 anos, foi internado na segunda-feira, quando foi submetido a uma cineangiocoronariografia, procedimento que checa a presença de gordura nas artérias. Na terça-feira, 24, ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca para troca de válvula aórtica e para implantação de duas pontes de safena. A cirurgia foi conduzida pela equipe do cirurgião Fábio Jatene. “A cirurgia transcorreu das 14h às 20h, sem registro de intercorrências”, destacou o boletim.

Texto atualizado às 22h