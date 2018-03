Termina cirurgia do ex-governador Alberto Goldman no Incor

Julia Duailibi, de O Estado de S.Paulo

O Incor informou que terminou no fim da tarde desta terça-feira, 24, a intervenção cirúrgica realizada no ex-governador Alberto Goldman (PSDB). O tucano foi internado no hospital ontem por volta das 7 horas e submetido a uma cineangiocoronariografia, procedimento que checa a presença de gordura nas artérias. Hoje foi feita uma cirurgia que começou por volta das 14 horas.

O hospital pretende liberar um boletim médico por volta das 21 horas.

O tucano não deverá participar da convenção do partido neste sábado. Ele é cotado para assumir a secretária-geral do partido ou a primeira-vice-presidência.