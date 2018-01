Ex-presidente do Incra vai assessorar Mercadante

Rosana de Cassia, da Agência Estado

O ex-presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Rolf Hackbart, já tem novo emprego. Foi nomeado assessor especial do ministro de Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante. O ato foi publicado nesta segunda-feira, 28, no Diário Oficial da União. Para o Incra foi nomeado Celso Lisboa de Lacerda, que, entretanto, teve o nome grafado errado, no D.O., como Celso Lacerda de Lisboa. O novo titular do Incra deve assumir na quarta-feira. Hackbart foi assessor técnico de Mercadante, no Senado, e exerceu a mesma função na bancada do PT na Câmara dos Deputados.