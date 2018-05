‘Estou certo de que não cometi ato ilícito e vou provar isso de cabeça erguida’, diz André Vargas, no Twitter

Valmar Hupsel Filho e Erich Decat



O deputado licenciado André Vargas (PT-PR) usou seu perfil oficial no Twitter nesta quinta-feira, 10, para se defender. Nas mensagens, ele afirma estar ‘triste’, reclama da “devassa” feita em sua vida pela imprensa e diz que vai provar de “cabeça erguida” que não cometeu irregularidade.

As declarações do deputado ocorreram horas após a Executiva nacional do PT decidir levar o caso dele à comissão de ética do partido. O parlamentar também é alvo no Conselho de Ética da Câmara de processo por quebra de decoro, aberto anteontem para investigar suas relações com o doleiro Alberto Youssef, preso por lavagem de dinheiro.

Vargas iniciou a série de mensagens informando que ficará em Brasília neste fim de semana para se dedicar à defesa no Conselho de Ética. Em seguida, se defende. “Estou certo de que não cometi ato ilícito e vou provar isso, de cabeça erguida. Não traí a confiança que sempre mereci do povo do Paraná”, escreveu.

Em outras mensagens publicadas no microblog, o petista diz ser alvo da mídia. “A imprensa está devassando minha vida, e vendo que não tenho nada a esconder. Meu patrimônio condiz com o salário de deputado”, diz um dos posts. “Lamento que minha família e amigos estejam acossados por repórteres. O alvo sou eu, não eles”.

O deputado também reafirma o que falou na tribuna da Câmara na semana passada, que “cometeu um equívoco” ao ter utilizado um avião em janeiro de 2014 do doleiro Youssef. “Claro que, com relação ao avião, eu reconheço, fui imprudente. Foi um equívoco, deveria ter evitado. Peço desculpas aqui à minha família”.