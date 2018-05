‘Estado’ estreia dois blogs na área política

O Estado de S. Paulo

O portal do Estado estreou dois novos blogs ontem. Em um deles, o professor e cientista político José Álvaro Moisés, que é também diretor do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, vai analisar o que está em jogo na política.

No outro blog, a jornalista Julia Duailibi, com passagens pelo Estado e por outras redações importantes do País, vai se dedicar a contar, durante a campanha eleitoral, os bastidores das principais candidaturas – à Presidência e aos governos estaduais, além das estratégias de campanha e do marketing político dos candidatos.

Os dois blogs ficarão hospedados na editoria de Política do estadão.com.br. O blog de Moisés, que também é membro do Comitê Executivo do Conselho Internacional de Ciências Sociais da Unesco, pode ser acessado pelo endereço blogs.estadao.com.br/jose-alvaro-moises.

Julia, que mantinha um blog de notas políticas no portal do Estado até meados do ano passado, estará no endereço blogs.estadao.com.br/julia-duailibi.