Escolha a sua máscara para o carnaval

A tradicional fábrica Condal, que há 52 anos faz máscaras de carnaval, recebeu encomenda de 6 mil máscaras da presidente Dilma Rousseff. É a terceira versão de Dilma. Se na de 2008 ela ainda usava óculos e tinha corte de cabelo pouco moderno, na mais recente ela já aparece “repaginada” e com rosto “mais assentado”, nas palavras da diretora da empresa, a espanhola Olga Valles, viúva do artista plástico Armando Valles, fundador da fábrica.

Máscaras da presidente Dilma Rousseff, do presidente do Senado, José Sarney, e do ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci

Apesar do número expressivo de encomendas, Dilma está longe do fenômeno Lula, de 2002, quando foram fabricados 15 mil unidades do rosto do então presidente. “Exportamos para toda a Europa”.