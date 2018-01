‘Erro técnico’ faz rádios transmitirem pronunciamento errado de Dilma

Rafael Moraes Moura e Leonencio Nossa, de O Estado de S. Paulo

Um “erro técnico” fez as rádios de todo o País transmitirem o pronunciamento errado da presidente Dilma Rousseff – em vez de levarem ao ar a mensagem sobre combate a inflação e o anúncio do programa Brasil Sem Miséria, colocaram o primeiro pronunciamento de Dilma, em que a presidente falava da volta às aulas e da abertura do ano escolar.

Segundo a assessoria da Presidência da República, “houve erro técnico na Empresa Brasil de Comunicação” e se está “apurando a responsabilidade”. Um técnico teria se confundido com os arquivos, o que levou à transmissão do pronunciamento de fevereiro passado.

A Rádio Nacional transmitiria o pronunciamento correto de Dilma ainda na noite de sexta, informou a assessoria da presidência.