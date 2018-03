Equipe de marketing de Perillo é assaltada

A assessoria do senador Marconi Perillo (PSDB-GO) informou neste domingo, 11, que a equipe de marketing da campanha dele ao governo de Goiás foi assaltada pela manhã. Segundo boletim de ocorrência registrado na polícia goiana, foram levados um carro, três computadores, dois discos rígidos e um telefone celular, equipamentos que, de acordo com a assessoria do senador, fazem parte de sua campanha a governador.

O documento policial diz que Luciano Gehres, irmão de Adriano Gehres – marqueteiro de Perillo –, foi abordado por um homem armado ao chegar ontem, às 9h20, à produtora que faz a campanha do tucano em Goiânia. Outros dois publicitários estavam com Luciano, relata o boletim de ocorrência.

O assaltante teria pedido as três bolsas que estavam com ele e que continham os equipamentos de campanha. O veículo foi encontrado duas horas depois, mas sem os computadores e demais materiais roubados. Segundo o registro policial, o assaltante agiu de modo “profissional” e não pediu nenhum pertence pessoal, apenas as bolsas que guardavam os equipamentos. “Deixando claro seu interesse no material da campanha de Marconi Perillo”, diz o B.O.