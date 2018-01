Entrada de jornalistas na Base Aérea do Galeão está atrasada em uma hora

André Mascarenhas, do estadão.com.br no Rio

Apesar do comunicado que determinava a chegada dos profissionais de imprensa as 17 horas para acompanhar a aterrissagem do Air Force One, no Rio, repórteres, fotógrafos e cinegrafistas ainda aguardavam até as 18h10 para entrar na Base Aérea do Galeão.

Os jornalistas aguardam em fila há pelo menos uma hora, e não há informação sobre o horário em que o vôo do presidente Barack Obama irá pousar.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até um assessor do consulado apelou aos repórteres em busca de informações. “Alguém sabe se o Obama já saiu?”, perguntou.

A previsão inicial, segundo um major da Força Aérea, é de que Obama chegue após as 20 horas.