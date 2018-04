Entidades prometem muitas atividades para celebrar o Dia Internacional contra a Corrupção; conheça algumas delas

Bruno Siffredi, do estadão.com.br

Marchas, corridas, caminhadas, manifestações e debates estão sendo organizados por entidades em várias cidades do País para celebrar o Dia Internacional contra a Corrupção, que ocorre nesta sexta-feira, 9. As atividades não se limitam a esta sexta e se estenderão pelo fim de semana. A data, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), visa mobilizar a sociedade em torno do tema da corrupção.

Em Brasília, será realizado pela Controladoria-Geral da União (CGU) o principal evento oficial do dia, que ocorre no Centro de Convenções Brasil 21, às 9h, e contará com as presenças de vários ministros de Estado, do procurador-geral da República, Roberto Gurgel, e do presidente do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimler.

A capital federal também vai receber no domingo, 11, a partir das 9h, a 2ª Corrida e Caminhada Venceremos a Corrupção, organizada com o apoio do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), do Instituto de Fiscalização e Controle (IFC) e da União dos Auditores Federais de Controle Externo (Auditar), entre outras entidades. A prova, que será realizada na frente da Esplanada dos Ministérios, recebeu 1,2 mil participantes na sua última edição.

Em São Paulo, a Câmara Municipal organizou para esta sexta-feira, a partir das 9h, um painel de discussão intitulado “A Sociedade no Combate à Corrupção”, que pretende avaliar as experiências de sucesso empreendidas no enfrentamento do problema. Participarão do evento as entidades Amigos Associados de Ribeirão Bonito (AMARRIBO), Artigo 19, Instituto Ethos e MCCE.

O movimento NASRUAS vai promover na sexta-feira, à partir das 18h, o 1º Congresso Contra Corrupção, no Auditório Assis Chateaubriand, na Avenida Paulista. O evento conta com o apoio do movimento Mudança Já, da AMARRIBO, do Movimento 31 de Julho, dos Maçons Contra a Corrupção e do Ministério Público.

Na capital paulista é esperada também uma manifestação no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, por volta das 19h. O ato deve reunir diversos grupos que se organizam pelas redes sociais, como a União de Combate à Corrupção (UCC).

O movimento Dia do Basta, que participa da UCC, promete manifestações simultâneas em 18 cidades. Além daquela na capital paulista, outras iniciativas devem ocorrer em São José dos Campos e São José do Rio Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Brasília (DF), São Mateus (ES), Goiânia (GO), São Luiz (MA), Belo Horizonte e Campo Grande (MG), Belém (PA), Recife (PE) Natal (RN), Aracaju (SE), Porto Alegre (RS), Blumenau (SC) e Curitiba (PR).

O Ministério Público de Santa Catarina organizou para esta sexta um evento no Teatro Álvaro de Carvalho, em Florianópolis, que contará com a participação de autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário estaduais. À tarde, está programado um ato na Praça XV de Novembro. Em Blumenau, manifestantes também farão um ato, que sai da Catedral São Paulo Apóstolo às 16h e segue até a prefeitura.

No sábado, 10, será realizada uma Marcha contra a Corrupção em Joinville. A manifestação vai partir do Fórum da cidade, com início marcado para às 9h30.

O Rio de Janeiro vai receber nesta sexta-feira, a partir das 9h, o Cidadômetro, iniciativa do Instituto A Voz do Cidadão que recolhe depoimentos e propõe reflexões sobre a cidadania. Mais à tarde, a partir das 17h, ocorre o ato Virada contra a Corrupção, organizado através das redes sociais.

Em Maceió, ocorrerá uma Caminhada contra a Corrupção e a Impunidade em Alagoas, organizada pelo MCCE alagoano. A atividade terá início nesta sexta-feira, às 14h, e vai percorrer o trajeto desde a praça em frente ao antigo Alagoinhas, na praia de Ponta Verde, até a Praça Multieventos na Pajuçara.

No Recife, um ato promovido pelo Dia do Basta e pela Organização Pernambucana Contra a Corrupção (OPECC) promete estender nesta sexta-feira, a partir das 11h, um varal com cerca de 70 páginas de abaixo-assinado, para pedir a aplicação da Ficha Limpa na contratação de servidores municipais.

A Ordem dos Advogados do Brasil do Piauí (OAB-PI) realizará às 10h desta sexta-feira em Teresina um debate entre entidades e representantes da sociedade civil sobre a corrupção.