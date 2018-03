Entidade de juízes sugere De Sanctis para vaga no STF

A Associação de Juízes Federais (Ajufe) divulgou na quarta-feira, 21, uma lista com seis nomes de magistrados federais sugeridos para preencher futuras vagas no STF, que será apresentada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O juiz Fausto De Sanctis é um dos nomes incluídos na lista, que foi elaborada através de uma votação interna.

“É importante que haja representatividade de magistrados federais de carreira no STF”, afirmou o presidente da Ajufe, Gabriel Wedy, no site da entidade. “Temos que resgatar a importância do juiz federal na nossa democracia e no regime republicano.”

Confira a lista completa em ordem alfabética dos nomes sugeridos pela Ajufe:

Fausto Martin De Sanctis;

Leomar Barros Amorim de Sousa;

Odilon de Oliveira;

Reynaldo Soares da Fonseca;

Ricardo César Mandarino Barreto;

Teori Albino Zavascki.