Enquete: Você concorda com a realização de prévias partidárias para a eleição de 2012?

O senador Eduardo Suplicy (PT) pediu na terça-feira, 19, a realização de prévias no PT paulistano para a escolha do candidato para a disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2012. A senadora Marta Suplicy e o ministro da Educação, Fernando Haddad, também aparecem como possíveis pré-candidatos, mas não defendem – pelo menos publicamente – a realização das prévias.

Por sua vez, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), defendeu a realização de prévias no seu partido nesta quarta-feira, 20. A declaração foi feita um dia após o secretário estadual da Cultura, Andrea Matarazzo, anunciar sua intenção de concorrer à prefeito, com apoio do ex-governador José Serra. O deputado federal Ricardo Tripoli e o secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas, também são cotados para a disputa.

