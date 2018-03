Enquete: Você acredita que o mensalão será julgado ainda em 2012?

O julgamento do processo do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) está entre os casos mais complexos da Corte para 2012. O novo presidente, ministro Ayres Britto, defende que o caso seja analisado com “brevidade” diante do risco de prescrição. O ministro Ricardo Lewandowski, revisor do processo, afirmou que pretende, o que permitiria o julgamento a partir de agosto. O momento, porém, seria inadequado. Em meio a isso,cobram pelo julgamento.