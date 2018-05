Orientado por pesquisas de opinião pública, o prefeito paulistano Gilberto Kassab criou uma agenda positiva de governo, principal aposta para recuperar a popularidade na capital paulista, desgastada pela tentativa de viabilizar o seu novo partido, o PSD. Entre as ações estão a diminuição da taxa de inspeção veicular e o veto à criação do Dia do Orgulho Hétero.

