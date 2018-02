Enquete: O ministro Dias Toffoli deve julgar o mensalão?

O Estado de S.Paulo

O ministro do STF Dias Toffoli vai participar do julgamento do mensalão, que começa na quinta-feira, 2. A atuação dele chegou a ser dúvida em razão do vínculo passado com o PT e de sua amizade com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de ser ministro, Toffoli foi advogado do partido, do ex-ministro José Dirceu e foi assessor jurídico da Casa Civil quando o ministro era Dirceu e advogado-geral da União do governo Lula. Na avaliação de Toffoli, não há razão para ele se declarar impedido de participar. Dois especialistas consultados pelo Estado, um contrário e outro favorável, avaliaram o caso.

