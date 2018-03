Enquete: Após novas denúncias no Ministério das Cidades, o ministro tem condição de permanecer no cargo?

Em julho, reportagens apontaram a existência de um suposto esquema de corrupção no Ministério da Cidades, que favoreceria empreiteiras ligadas ao PP, partido do titular da pasta, Mário Negromonte. Na ocasião, o ministério negou as acusações e afirmou que as empresas foram contratadas regularmente. Nesta quinta-feira, 24, o Estado revela que o ministro deu aval para respaldar tecnicamente um acordo político que mudou um projeto e elevou o valor de uma obra da Copa em R$ 700 milhões.

