Enquete aponta que 84% dos internautas votantes é contra perda de mandato de Bolsonaro

Foram 17.821 votos em resposta à pergunta: “Você acha que o deputado Jair Bolsonaro deveria ser punido com a perda do mandato?”. Ampla maioria dos votos foi pelo “não”: 84%, ou 15.031; o “sim” recebeu 2.793 votos, ou 16% do total.

A enquete promovida pelo Radar Político foi aberta em 31 de março e ficou no ar até 5 de abril. Jair Bolsonaro, deputado federal pelo PP-RJ, virou foco de polêmica depois de ter participado do programa de TV CQC, no dia 28 de março. Em resposta à cantora Preta Gil sobre o que o deputado acharia se seu filho namorasse uma negra, afirmou: “Ô Preta, não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco. Meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu”.

A OAB-RJ entrou com representação na Câmara contra o deputado por quebra de decoro, o líder do governo na Casa, Cândido Vaccarrezza o chamou de “estúpido”, a Unesco pediu apuração e, entre outras várias manifestações, o caso virou febre nas redes sociais, onde foram registrados vários protestos.

