Enquete: a eventual candidatura de Serra ajuda ou atrapalha o PT em SP?

Ainda é dúvida se o ex-governador José Serra será ou não candidato pelo PSDB à Prefeitura de São Paulo. A movimentação tucana em torno dessa possibilidade, no entanto, já fez o PT rever a estratégia de campanha do seu pré-candidato Fernando Haddad. Parte do partido teme que a entrada de Serra atraia setores conservadores na disputa. Outra parte comemoraria por tirar o prefeito Gilberto Kassab do painel de alianças, já que união entre PT e PSD não tem consenso entre os militantes. Vencer em São Paulo é objetivo petista, em especial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em meio às incertezas e ao desejo petista de vitória, o Radar Político pergunta:

