Enquete: A cassação de Demóstenes enfraquece a CPI do Cachoeira?

A cassação do senador Demóstenes Torres (sem partido-GO) em razão das suas ligações com o contraventor Carlinhos Cachoeira pode ter consequências bem diferentes para o rumo da CPI do Cachoeira. Para alguns integrantes da comissão, a decisão do Senado pode levar à punição de outros políticos acusados de envolvimento com Cachoeira. Por outro lado, a saída do senador deixaria parte da CPI confortável para blindar outros políticos investigados, já que a cassação já garantiria um “resultado prático” diante da opinião pública. Diante disso, o Radar Político pergunta:

