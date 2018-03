Enquanto isso…

Em meio às articulações do Planalto e da oposição sobre a evolução patrimonial do ministro da Casa Civil, Antonio Palocci, o vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), representa o Brasil em viagem à Rússia. Nesta terça-feira, Temer se encontrou com o primeiro-ministro da Federação Russa, Vladimir Putin. Na viagem, o vice-presidente vai discutir relações comerciais e tentar negociar o fim das restrições à carne brasileira.

Mesmo de lá, na segunda-feira, 16, o vice-presidente defendeu Palocci em nome do PMDB. “O partido confia plenamente na lisura do procedimento de Palocci e estará ao lado dele”, afirmou.