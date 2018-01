Encontro inesperado entre tucanos ‘esquenta’ almoço em SP

Julia Duailibi

Alta temperatura no Ici Bistrô, em Higienópolis, nesta segunda-feira, na hora do almoço. Apesar de São Paulo ter mais de 12 mil restaurantes, o deputado Sérgio Guerra (PE), que busca a reeleição ao posto de presidente do PSDB, esbarrou por lá com o ex-governador José Serra. Os dois estavam acompanhados de outras pessoas e não tinham combinado de se encontrar. Guerra tem trabalhado para se reeleger presidente do PSDB. Serra não é entusiasta da recondução.

Ainda por lá, por acaso, o deputado Gabriel Chalita (PSB), com quem o ex-governador também não tem boa relação. E o presidente da Fundação Padre Anchieta, João Sayad.

Guerra foi ao restaurante almoçar com o ex-deputado João Almeida (BA) e o vice-presidente do partido, Eduardo Jorge. Serra estava numa outra mesa com o diretor superintendente do Sebrae-SP, Bruno Caetano, e Alencar Burti, presidente da Associação Comercial de São Paulo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois do almoço, os tucanos sentaram todos para um café. Um dos temas abordados foi inflação, assunto que será explorado nos comerciais na TV do PSDB no mês que vem.

• Leia mais notícias de política