Encontro de Dilma com Obama no Brasil será dia 19 de março

Leonencio Nossa

BRASÍLIA – O Palácio do Planalto confirmou nesta terça-feira, 15, que o encontro da presidente Dilma Rousseff com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, acontecerá no sábado, 19 de março, em Brasília. No dia seguinte, Obama segue para o Rio de Janeiro.

Neste ano, a secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, veio ao Brasil para a posse de Dilma. Na semana passada, o secretário do Tesouro, Timothy Geithner, teve encontro com a presidente em Brasília.

Dilma também está programando viagens pelo país. Na próxima segunda-feira, 21, a presidente deverá estar em Aracaju (SE) para participar do encontro com os governadores do Nordeste. O convite foi feito pelo governador de Sergipe, Marcelo Déda, no final de janeiro. Dilma ainda avalia viagens para visita de obras em Pernambuco e Bahia.

A presidente estuda montar escritórios de trabalho em Porto Alegre (RS), onde mora parte de sua família, e em Belo Horizonte (MG).

Com informações da Reuters