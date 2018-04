Empresa contratada pela Prefeitura de BH pagou R$ 400 mil a Pimentel, diz jornal

A consultoria do ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, recebeu R$ 400 mil anos depois de ter sido contratada pela Prefeitura de Belo Horizonte no período em que o petista comandou a administração da cidade. As informações foram reveladas na edição desta quarta-feira, 7, pela Folha de S.Paulo.

De acordo com a reportagem, a prefeitura firmou contrato de R$ 173,8 mil com a empresa de informática QA Consulting Ltda., em 2005. Em 2009, quando Pimentel deixou a administração, em janeiro de 2009, a QA contratou sua consultoria por R$ 400 mil. O ministro negou irregularidades nas consultorias prestadas.

A atuação da empresa do ministro foi questionada também em reportagem do jornal O Globo e levou a presidente Dilma Rousseff a pedir explicações a Pimentel. A reportagem sugere tráfico de influência da consultoria do ministro em licitações da prefeitura de Belo Horizonte e a não prestação de serviços pagos pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg). A empresa teria faturado mais de R$ 2 milhões com consultorias, entre 2009 e 2010. Partidos da oposição já cobram explicações de Pimentel no Congresso.