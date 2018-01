Emir Sader credita a ‘setores conservadores da mídia’ afastamento de cargo

Roldão Arruda

Em seu blog na internet, o sociólogo e cientista político Emir Sader, comentou de forma indireta a decisão da ministra Ana Hollanda de desistir de sua nomeação para o cargo de presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, vinculada ao Ministério da Cultura. Sem se referir ao brevíssimo comunicado divulgado nesta quarta-feira pela ministra, anunciando a desistência, ele anuncia que irá desenvolver “em outro espaço público” o projeto que havia elaborado para a fundação.

Na avaliação de Sader, o que atrapalhou suas relações com a ministra foram “setores que detiveram durante muito tempo o monopólio de formação da opinião pública” e “setores conservadores da mídia brasileira”. Ele afirma que a proposta de dar um novo rumo às atividades da Fundação Casa de Rui Barbosa, transformando-a num “espaço de reflexão”, enfrentou reações de setores da direita, que teriam reagido “com a brutalidade típica da direita brasileira”.

O sociólogo admite ainda existência de dificuldades com a atual direção do ministério, que “tem assumido posições das quais discordo frontalmente, tornando impossível para mim trabalhar no Ministério, neste contexto”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No domingo, em entrevista publicada pela Folha de S. Paulo, o sociólogo comentou o estilo de atuação da ministra, observando que ela poderia ter um papel mais firme no debate sobre a situação orçamentária de sua pasta. Em determinado momento qualifica o estilo dela como “meio autista”.

O trecho da entrevista que teria irritado a ministra é: “Tem o corte, o orçamento é menor, e tem dívidas. Desde março não se repassou nada aos Pontos de Cultura. Teve uma manifestação em Brasília. Está estourando na mão da Ana porque ela fica quieta, é meio autista.

Leia a íntegra da nota de Sader.