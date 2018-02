‘Emenda Dornelles’ diminui chances de senador ser o vice de Serra

Na prática, a emenda de Dornelles favorece Paulo Maluf. Foto: Agência Senado

A chamada “emenda Dornelles”, que amenizou o projeto Ficha Limpa, jogou contra a indicação do senador Francisco Dornelles (PP-RJ) como vice na chapa de José Serra (PSDB). Colaboradores do pré-candidato tucano à Presidência afirmam que a repercussão negativa da emenda, aprovada por unanimidade, se tornou um empecilho para a efetivação do nome do senador.

Na prática, a emenda de Dornelles favorece Paulo Maluf, ex-prefeito de São Paulo e que é do mesmo partido do senador. Aprovada por unanimidade, a emenda uniformizou o texto do projeto, proibindo de se candidatar apenas “os que forem condenados”. Até a emenda, Dornelles era um dos principais nomes para assumir o posto de vice e, com isso, trazer o PP para o barco de Serra.