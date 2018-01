A embaixada dos Estados Unidos no Brasil confirmou que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fará um discurso no Rio de Janeiro, no domingo, 20. Segundo a nota distribuída pela embaixada, o evento será aberto ao público e é direcionado a todo o povo brasileiro. O discurso de Obama acontecerá na Cinelândia, às 11h30, com tradução. O presidente dos EUA chega sábado, 19, ao País e fica até o domingo, 20. Depois, visita ainda Chile e El Salvador.

