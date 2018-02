Emanuel Fernandes assume comitê paulista para a Copa de 2014

Roberto Almeida

O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional de São Paulo, Emanuel Fernandes, será o coordenador dos trabalhos do comitê da Copa do Mundo de 2014. A indicação foi feita por decreto do governador Geraldo Alckmin (PSDB), publicado nesta quarta-feira, 12.

Fernandes assume o papel no lugar de Francisco Vidal Luna, ex-secretário de Planejamento da gestão José Serra. Alckmin deu prazo de 10 dias, a partir de hoje, para que ele dê início aos trabalhos. O secretário tem afirmado que considera a preparação do Estado para a Copa “preocupante”.