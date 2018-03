Em visita a universidade do RN, Dilma é recebida por manifestação do MST

Rodrigo Alvares, de Natal (RN)

A candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, chegou há pouco na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde participa do Seminário da Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência (SBPC), em meio à uma manifestação de simpatizantes do MST .

Na chegada de Dilma, simpatizantes do MST se manifestaram em frente ao auditório onde está neste momento a candidata. Com faixas dizendo “ou o Brasil acaba com o latifúndio, ou o latifúndio acaba com o Brasil”, batucada, apitaço e gritos de guerra como “se os latifundiários querem guerra, teremos guerra”, alguns deles vestiam camisas do PT e usavam adesivos de candidatos a deputado pelo partido no Estado.

A candidata petista reafirmou algumas das declarações feitas mais cedo em entrevista à uma rádio da capital potiguar. “Chamaram o Bolsa Família o tempo inteiro de Bolsa Esmola”, disse Dilma referindo-se à oposição. “Eles querem provar que fizeram uma oposição civilizada, mas não fizeram. E farão isso até o ultimo dia do governo lula. Se fazem isso aqui no Rio Grande do Norte é uma pena”, acrescentou.