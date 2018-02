Em vídeo, Rui Falcão diz que mensalão não existiu

O Estado de S.Paulo

A uma semana do julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente do PT divulgou um vídeo no qual afirma que o mensalão não existiu e que nenhum militante do PT enriqueceu por conta do mensalão.

De acordo com Falcão, os petistas foram acusados injustamente de envolvimento no esquema, uma vez que a comprovação não se sustenta na denúncia da Procuradoria. “(Os recursos) Foram empréstimos contraídos junto a bancos privados e que já foram quitados pelo partido”, justificou.

O presidente do PT sustenta que “não houve compra de votos no Congresso Nacional, tampouco houve pagamento a parlamentares para votarem a favor do governo”.

Para sustentar a tese de que não existiu o mensalão, Falcão disse ainda que “os repasses de recursos, destinados a pagar despesas de campanha de diretórios do PT e de partidos aliados, não guardavam relação com apoio a projetos do governo”. “Aliás, alguns dos projetos foram aprovados com votos da oposição”, pontuou.

O petista ressalta que confia na inocência dos militantes petistas e termina o vídeo clamando para que o Supremo faça um julgamento justo. “Esperamos que os ministros do Supremo Tribunal Federal, como é da tradição da Corte Suprema, firmem sua convicção e se pronunciem exclusivamente com base nas provas dos autos”.

Veja abaixo o vídeo: