Em vídeo, PSDB mostra prévias como ‘momento histórico’

O PSDB divulgou na quarta-feira, 1º, um vídeo em que militantes e fundadores enaltecem a opção do partido pelas prévias eleitorais para determinar o candidato tucano à Prefeitura de São Paulo. “O PSDB acredita na força de sua militância” é a mensagem final da propaganda, que foi disponibilizada pela internet.

As prévias em São Paulo, que estão marcadas para o dia 4 de março, são descritas pelos participantes do vídeo como um “momento histórico” e um sinal de que a militância “está sendo ouvida” pela legenda. “Enquanto outros partidos, que são opositores ao PSDB, amordaçaram a sua militância, o PSDB mais do que nunca se abre para a sociedade”, diz Francisco Feitosa.

Ao final, a militante Claudia Carletto reforça a mensagem do vídeo. “Essa militância sempre esteve lá. Ela sempre existiu. O PSDB é um partido de milhões, de milhares de votos, de milhares de corações e esse é o momento que a gente está voltando e ouvindo esses coraçõezinhos, o que eles imaginam e o que eles pensam em construir o partido. Isso é muito importante”, diz.

Assista abaixo: