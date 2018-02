Em vídeo na internet, Dilma e Serra selam a paz

Jair Stangler e Ricardo Chapola

Diferente do que vimos durante todo o período eleitoral, marcado pela troca de acusações entre Dilma e Serra, eles enfim selaram a paz. Ao menos é o que mostra um vídeo que circula no YouTube desde o dia 29 de outubro. O vídeo é uma montagem de falas dos candidatos no debate da RedeTV no dia 17 de outubro, com uma música romântica de fundo. Confira o resultado no vídeo abaixo:

Durante o primeiro turno, a então candidata ao governo do Distrito Federal, Weslian Roriz (PSC), foi alvo de uma paródia parecida. Assista também:

As paródias sobre imagens de políticos já são uma tradição na internet. Uma das mais conhecidas data de 2005, faz uma paródia da relação entre o então primeiro ministro britânico Tony Blair e o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que foram aliados e eram frequentemente vistos juntos.