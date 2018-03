Em vídeo, Lula agradece ‘carinho e solidariedade’ recebidos

estadão.com.br

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou um vídeo para agradecer as manifestações de solidariedade que recebeu desde que foi diagnosticado com um câncer na laringe, no último sábado. Bastante rouco, ao lado de sua mulher, Marisa Letícia, Lula demonstrou otimismo e disse que logo voltará a participar de assembleias e comícios políticos.

“Eu quero mais uma vez agradecer ao povo brasileiro pelo carinho e solidariedade. O que aconteceu comigo é daquelas coisas que acontecem com todo mundo, mas a gente pensa que só acontece com os outros, nunca com a gente”, afirmou. “Acho que vou vencer essa batalha. Não foi a primeira e não será a última batalha que vou enfrentar, e com a solidariedade de vocês, vai ser muito mais tranquilo, muito mais fácil.”

Lula disse que seguirá as orientações médicas e que vai lutar para combater a doença. “Vocês percebem que a minha voz não está boa ainda. Estou doido para falar uns ‘companheiros e companheiras’ mais fortes, mas não estou podendo”, afirmou. “Não existe espaço para pessimismo, não existe espaço para ficar lamentando que hoje o dia não foi bom. Se o dia não foi bom, a gente faz ele ficar melhor amanhã, com muita garra”, disse. “Sem perseverança, sem muita persistência e muita garra, a gente não consegue nada”, afirmou, ressaltando que nenhum ser humano pode se deixar abater por uma dor ou por um câncer.

Lula aproveitou para demonstrar confiança no País e pedir apoio à presidente Dilma Rousseff. “Acho que a gente precisa continuar acreditando no Brasil, botando fé nesse País. Será inexorável a caminhada do País para se transformar numa grande economia”, afirmou. “A gente vai fazer o que precisa ser feito, acreditar na nossa presidenta e ajudá-la, porque é assim que o Brasil vai para frente.”

O ex-presidente se despediu com mais um agradecimento e com a disposição de logo voltar às suas atividades rotineiras. “Eu e Marisa agradecemos o carinho, de coração, pelas manifestações de vocês. Um beijo e até a primeira assembleia, o primeiro comício, o primeiro ato público.”

Assista ao vídeo abaixo:

O ex-presidente deixou o hospital Sírio-Libanês nesta terça-feira, após ter sido submetido na segunda-feira, 31, à primeira sessão de quimioterapia. Em sua casa, em São Bernardo do Campo, Lula vai contar com uma equipe de home care e deverá carregar na cintura uma bomba de infusão que injetará medicamentos quimioterápicos no cateter que foi colocado abaixo do seu ombro direito.

Os médicos informaram que o petista respondeu bem ao tratamento e nos próximos dias, até a próxima sessão de quimioterapia, ficará em observação pela equipe médica. Neste intervalo, ele também deverá realizar exames de sangue, com o intuito de monitorar o seu estado de saúde.