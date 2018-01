Em vídeo, FHC diz que privatização é aumento de capacidade de gerenciar

estadão.com.br

O ex-presidente Fernando Henrique Cardozo rompeu o silêncio e comentou, em vídeo, o leilão de privatização dos aeroportos de Guarulhos, Campinas e Brasília. Para FHC, trata-se de uma contradição do PT, já que o partido sempre foi crítico da prática, muito adotada no governo tucano. O comentário foi divulgado no site Observador Político.

Resgatando privatizações da época do governo de José Sarney, FHC diz que Dilma acaba com a demonização da privatização. “A privatização não é uma questão ideológica. É uma questão de como você aumenta sua capacidade de gerenciar”, afirma. Em contrapartida, o PT esmera-se para dar um nome diferente a uma prática que rejeitou no passado e tenta rebatizá-la de “concessão”.

O êxito do leilão da privatização dos Aeroportos de Guarulhos, Campinas e Brasília também foi tema de comentários de outros tucanos. Para Álvaro Dias (PSDB-PR) a negociação evidencia o ‘estelionato eleitoral’ do PT. Para o senador, ao concordar em conceder ao setor privado a gestão dos aeroportos, o partido de Dilma demonstra a sua “incapacidade’ administrativa e revela a incoerência do discurso petista”.

O governo arrecadou R$ 24,535 bilhões com o leilão de privatização de três aeroportos.

Assista ao vídeo.