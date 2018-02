Em vídeo, FHC diz que julgamento do mensalão mudará cultura política brasileira

O Estado de S.Paulo

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou em vídeo divulgado nesta segunda-feira, 30, que o julgamento do mensalão pode marcar a história e mudar a cultura política brasileira. “Eu tenho muita confiança que o Supremo mostrará que as insituições no Brasil valem.”

Para FHC, embora haja o comentário de que não há punição no Brasil, o Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões importantes. “Espero que (o STF) julgue com isenção e o que for correto, absolve, o que for crime, castigo”, diz FHC.

Segundo o ex-presidente, a Corte deve também ouvir a opinião pública para a decisão que está prestes a tomar em relação ao processo, já que as “opiniões na sociedade faz parte também de um processo que é iminentemente político”.