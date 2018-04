Em vídeo, ex-vereador do AM aparece guardando dinheiro na cueca

Imagens gravadas em novembro mostram o ex-vereador Joaquim Teixeira Barbosa (PSC), de Boa Vista do Ramos (AM), guardando maços de dinheiro na cueca. As notas são entregues pelo prefeito da cidade, Elmir Lima Mota (PSD). O vídeo será periciado pela Polícia Federal a pedido da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, segundo reportagem da Folha de S.Paulo.

O caso também é investigado em comissão da Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos. O vídeo foi entregue ao Ministério Público pelo vereador Júnior Andrade (PT) que informou ter recebido as imagens de servidores públicos insatisfeitos com a administração do prefeito.

O Ministério Público vai investigar a origem do dinheiro e a suspeita de que a quantia seja para Joaquim Teixeira Barbosa deixar o cargo. O vereador foi eleito em 2010 e renunciou no dia 9 de novembro, dois dias antes da gravação das imagens. Em seu lugar teria assumido um aliado do prefeito.

Elmir Lima Mota, que já foi afastado do cargo por suspeitas de irregularidades, afirmou ser vítima de extorsão. O vereador, por sua vez, nega ter tentado extorquir o prefeito e que renunciou por acordo com seu partido. O dinheiro (R$ 25 mil) das imagens, segundo ele, era referente a uma dívida.

Outro caso. Em 2009, durante as investigações sobre o mensaldão do DEM, teve repercussão também um vídeo em que o empresário Alcy Collaço aparece escondendo maços de notas de R$ 100 na cueca. Dono de um pequeno jornal em Brasília, ele foi apontado no inquérito como responsável por receber propina para o PPS.