Em véspera de feriado, plenário da Câmara fica vazio

Como é de praxe, em véspera de feriado o plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, fica sem quórum para qualquer atividade. Apesar de o feriado ser no meio da semana, na 4ª feira, a produção do Congresso deve ser menor do que a de costume, já que os deputados anteciparam as sessões de 3ª para 2ª feira. O deputado Protógenes Queiroz (PC do B – SP) fotografou a lista de presença desta terça-feira, 6, e postou no Twitter. “Veja se o seu parlamentar está trabalhando. Presentes em amarelo”, diz a mensagem do deputado.