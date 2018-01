Em uma década, número de organizações que promovem ocupação de terra aumentou em 500%

Roldão Arruda, de O Estado de S. Paulo

O número de organizações que promovem ocupações de terra no Brasil aumentou quase 500% de uma década para outra, de acordo com estudo divulgado pelo Núcleo de Estudos, Pesquisas de Projetos de Reforma Agrária (Nera), vinculado à Unesp. Ele mostra que na década de 1990 a 1999 existiam 17 movimentos de trabalhadores sem terra operando no País. Na década seguinte, a primeira do século 21, o número saltou para 101.

Isso não acarretou, no entanto, um aumento do número de ocupações na mesma velocidade. Enquanto nos anos 90, o total de ocupações realizadas pelas 17 entidades em ação chegou a 3.289, na década seguinte atingiu a marca de 4.682 – um aumento de 42%. Isso significa que as ações foram pulverizadas entre as organizações.

O Movimento dos Sem Terra (MST) ainda é, de longe, a maior e mais ativa das organizações. No período de 2000 a 2009, o movimento liderado por João Pedro Stédile mobilizou 40 8.884 famílias em ações pela reforma agrária. Esse número é três vezes maior que contingente de 135.376 famílias mobilizadas por todas as outras organizações.

Logo após o MST aparecem a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetraf), Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST) e Comissão Pastoral da Terra (CPT), nesta ordem.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao procurar explicações para o aumento do número de organizações, o autor do estudo, pesquisador Ronaldo Desidério Constage aponta para o processo para o processo de redemocratização do país e as diferentes posições políticas dos presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Enquanto o primeiro, em seu segundo mandato, criou medidas provisórias que criminalizaram as ocupações, o governo Lula adotou políticas compensatórias e o diálogo com os diferentes movimentos”, observou.

O estudo também assinala o aumento da presença de indígenas nas ações de ocupação de terra. Na década passada eles movimentaram 10.122 famílias em ocupações, o que representou 1,86% do total.

“As ocupações de terras por indígenas começaram em 2003, decorrentes principalmente da luta pela homologação da área indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, trazendo os movimentos indígenas de volta ao cenário político nacional, na disputa por seus territórios”, afirmou Castange.

O pesquisador observou ainda a mudança no foco das ações dos movimentos de sem terra. “Pode-se dizer que antes o alvo era o latifúndio economicamente improdutivo, e hoje passou a ser também o agronegócio socialmente improdutivo”, escreveu. Castange fez a pesquisa a partir de informações coletadas pelo Banco de Dados da Luta pela Terra, também vinculado à Unesp, e pela CPT.



• Leia mais notícias de política