Em solidariedade, militantes do PT de Goiânia acampam na Papuda

Débora Álvares – O Estado de S. Paulo

Um ônibus com militantes do PT de Goiânia chegou no fim da manhã desta quarta-feira, 20, ao Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Eles vão se juntar a outros integrantes do partido que estão acampados na entrada do presídio desde o fim semana em solidariedade aos petistas presos pelo processo do mensalão.

Integrante do diretório do partido em Goiânia, Weldes Medereiros disse que a ação surgiu de forma espontânea. “Começamos a ligar um para outro ontem [terça] à tarde e fizemos uma ‘vaquinha’, não tem orientação de diretório”.

Nessa terça, 19, os petistas presos, José Genoino, Delúbio Soares e José Dirceu, enviaram um bilhete aos militantes em que agradeceram a “solidariedade política” e diziam que não aceitam “humilhação”.